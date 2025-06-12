Refüje çarpıp yandı, sürücü ile eşi yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaza yaptıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki çift yaralandı.
G.C. idaresindeki 54 ADA 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karasu-Adapazarı karayolu Limandere Mahallesi mevkisinde orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeritte ters yöne dönen araç yanmaya başladı.
Yaralanan sürücü ile araçtaki eşini bulundukları yerden çıkaran çevredekiler, otomobilde çıkan yangını da söndürdü.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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