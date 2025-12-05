Refüje devrilen aracın sürücüsü öldü
05.12.2025 04:04
Anadolu Ajansı
AA
Karabük'te refüje devrilen ve demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karabük'te 49 yaşındaki Ramazan Oktay idaresindeki otomobil, gece yarısı Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.
Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Oktay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ramazan Oktay'ın cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.