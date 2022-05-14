Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi: Sürücü ağır yaralı

Manisa'da, refüje çarpıp takla atan otomobil, 117 metre sürüklenirken, 4'ü kırmızı ışıkta, 2'si park halindeki 6 araca çarparak durdu. Kazada sürücü Mustafa Türkmen ağır yaralandı.

Haberler - DHA 14.05.2022 - 16:53

Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi: Sürücü ağır yaralı

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'da refüje çarpan otomobil 6 araca çarparak durabildi.

Kaza, Ankara-İzmir kara yolu Turgutlu ilçesi kesiminde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Mustafa Türkmen'in(26) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, savruldu.

Takla atan ve 117 metre sürüklenen otomobil, önce kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile ve 2 hafif ticari araca ardından da park halindeki 2 otomobile çarpıp durdu. Otomobil sürücüsü Mustafa Türkmen, kazada ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Türkmen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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