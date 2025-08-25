Refüjü aşıp karşı şeride geçti: 5 yaralı
İstanbul Tuzla'da otomobil orta refüjü aşıp hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Tuzla İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeritteki hafif ticari araca çarptı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İki araçta sıkışan 5 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
