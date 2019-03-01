Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu ve Miraç, Berat kandilleri ile Kadir gecesinin de içinde bulunduğu 3 aylar, Müslümanlar için tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın ve kendini yenilemenin habercisi olarak görülüyor.
Regaip Kandili, 2019'da 7 Mart'a denk geliyor. Recep ayı ise 8 Mart Cuma günü başlıyor.
2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.
2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.
19 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.
8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.
8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.