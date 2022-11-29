Regaip Kandili ne zaman? (2023 Diyanet dini günler takvimi)

Regaip Kandili tarihi, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üç Aylar'ın başlamasına kısa bir zaman kala, 2023 kandil tarihleri de araştırılmaya başladı. Peki, Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili ne zaman? (2023 Diyanet dini günler takvimi)

2023 kandil tarihleri, Üç Aylar'ın başlamasına kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Üç Aylar'da idrak edilecek olan için tarih araştırmaları sürüyor. Müslüman alemi tarafından beklenen Regaip Kandili için tarih belli oldu. Peki, Regaip Kandili ne zaman?

2023 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

Regaip Kandili ne zaman? (2023 Diyanet dini günler takvimi) - 1

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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