Regaip Kandili ne zaman? (2023 Diyanet kandil tarihleri)

2023 yılı dini günler takviminin belli olmasıyla birlikte, yeni yılda idrak edilecek kandil tarihleri gündeme geldi. Üç ayların başlangıcıyla birlikte ilk kandil olan Regaip Kandili ibadetlerle geçecek. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?



REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili idrak edilecek.



Buna göre; 2023 yılında Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek.



2023 KANDİL TARİHLERİ



Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.



2023 Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi



Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe



Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma



Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi



Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe



Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar



Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı



Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi



Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba



Aşure günü – 28 Temmuz Cuma



Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı