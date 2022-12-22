Regaip Kandili ne zaman? (2023 Diyanet kandil tarihleri)

2023 yılı dini günler takviminin belli olmasıyla birlikte, yeni yılda idrak edilecek kandil tarihleri gündeme geldi. Üç ayların başlangıcıyla birlikte ilk kandil olan Regaip Kandili ibadetlerle geçecek. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili idrak edilecek.
Buna göre; 2023 yılında Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek.
2023 KANDİL TARİHLERİ
Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
2023 Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı