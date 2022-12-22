Regaip Kandili ne zaman? (2023 Diyanet kandil tarihleri)

Regaip Kandili tarihi, 2023 yılına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Tüm İslam camiası tarafından önem arz eden kandil günleri, dualar ve ibadetlerle geçiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte, Regaip Kandili'nin tarihi belli oldu. Peki, Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili ne zaman? (2023 Diyanet kandil tarihleri)

2023 yılı dini günler takviminin belli olmasıyla birlikte, yeni yılda idrak edilecek kandil tarihleri gündeme geldi. Üç ayların başlangıcıyla birlikte ilk kandil olan ibadetlerle geçecek. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili idrak edilecek.

Buna göre; 2023 yılında Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek.

2023 KANDİL TARİHLERİ

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

2023 Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

Regaip Kandili ne zaman? (2023 Diyanet kandil tarihleri) - 1

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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