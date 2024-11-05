Regaip Kandili ne zaman? (2024 Diyanet kandil takvimi)
Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, üç ayların yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanıyor. Receb ayına girilmesiyle birlikte eda edilecek olan 2024 Regaip Kandili, bu yıl yine ibadetler ve dualarla karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimiyle birlikte Regaip Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman?
2024 Regaip Kandili tarihi, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan dini günler arasında yer alıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde yine vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, Regaip Kandili ne zaman?
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.
2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
2025 KANDİL GÜNLERİ
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)
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