Regaip Kandili ne zaman? (2024 Diyanet kandil takvimi)

2024 Regaip Kandili tarihi, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan dini günler arasında yer alıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde yine vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, Regaip Kandili ne zaman?



ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.



Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

