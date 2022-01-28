Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini günler takvimine göre yılın ilk kandili olan Regaip Kandili şubat ayında idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?



Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat tarihinde idrak edilecek. Yılın ilk kandili ile beraber üç aylar başlayacak.



Miraç Kandili ise 27 Şubat tarihinde idrak edilecek.

2022 KANDİL TARİHLERİ



Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe



Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar



Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe



Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba



Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma