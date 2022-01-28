Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

Haberler - ntv.com.tr 28.01.2022 - 15:53
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini günler takvimine göre yılın ilk kandili olan Regaip Kandili şubat ayında idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat tarihinde idrak edilecek. Yılın ilk kandili ile beraber üç aylar başlayacak.
Miraç Kandili ise 27 Şubat tarihinde idrak edilecek.
2022 KANDİL TARİHLERİ
Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe
Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba
Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma