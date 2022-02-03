Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (Üç aylar ne zaman başlayacak?)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili bu akşam (3 Şubat'ta) idrak edilecek. Peki, üç ayların habercisi olan Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? Üç aylar ne zaman başlayacak?

Haberler - ntv.com.tr 03.02.2022 - 10:06

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (Üç aylar ne zaman başlayacak?)

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İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini günler takvimine göre yılın ilk kandili olan  bu akşam idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. 2 Şubat tarihi ile beraber ise üç aylar başlayacak.

Bir sonraki dini gün olan ise 27 Şubat tarihinde idrak edilecek.

2022 KANDİL TARİHLERİ

Regaip Kandili: 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar

17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi: 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili: 7 Ekim 2022 Cuma

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