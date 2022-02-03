Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (Üç aylar ne zaman başlayacak?)

Haberler - ntv.com.tr 03.02.2022 - 10:06
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini günler takvimine göre yılın ilk kandili olan Regaip Kandili bu akşam idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. 2 Şubat tarihi ile beraber ise üç aylar başlayacak.
Bir sonraki dini gün olan Miraç Kandili ise 27 Şubat tarihinde idrak edilecek.
2022 KANDİL TARİHLERİ
Regaip Kandili: 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe
Kadir Gecesi: 27 Nisan 2022 Çarşamba
Mevlid Kandili: 7 Ekim 2022 Cuma