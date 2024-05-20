Reisi'nin helikopterini arayan Akıncı İHA'yı 2,8 milyon kişi izledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasında enkazın bulunduğu bölgeyi tespit eden Akıncı İHA'nin yaptığı uçuşu, 2,8 milyon kişi tarafından takip edildi.

Reisi'nin helikopterini arayan Akıncı İHA'yı 2,8 milyon kişi izledi
Akıncı enkazı nasıl tespit etti? Termal kamera ısı izini yakalıyor

Akıncı enkazı nasıl tespit etti? Termal kamera ısı izini yakalıyor

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin İran-Azerbaycan sınırında katıldığı bir açılış töreninden dönerken helikopterinin sert iniş yapması suretiyle kaza meydana gelmişti.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, 'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarına bildirilmişti.

CANLI TAKİP EDLDİ

Akıncı İHA'nın dün gece yaptığı o uçuş, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi flightradar24'ten saniye saniye takip edildi.

Uçuş takip sistemi flightradar24 dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'da düşen helikopteri arayan Türk İHA'sı dün gecenin en çok izlenen uçuşu oldu. Yaklaşık 2,8 milyon kullanıcı İHA'yı takip etti." paylaşımında bulunuldu.

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