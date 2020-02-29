Rejim hedefleri böyle vuruldu (Yeni görüntüler)

Milli Savunma Bakanlığı Esad rejimi unsurlarının vurulduğu yeni bir görüntüyü paylaştı. Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda etkisiz hale getirilen rejim unsuru sayısının 2100'ü geçtiği bildirildi.

ntv.com.tr 29.02.2020 - 22:09

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TSK'nın Esad rejimine verdiği karşılıkta 3 general de öldürüldü

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İdlib'deki hain saldırının ardından TSK, rejim güçlerini vurmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Esed Rejiminin 2100’ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" denildi.

Paylaşımda rejim unsurlarının vurulduğu yeni bir görüntüye de yer verildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen arasında 3 generalin de olduğu öğrenildi.

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