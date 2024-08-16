Reklam çekimi için kaya oyma yapıya zarar verdiler: 2 milyon TL ceza kesildi

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

Reklam çekimi için kaya oyma yapıya zarar verdiler: 2 milyon TL ceza kesildi

Fotoğrafçılar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde fotoğraf çeken dernek üyeleri, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi için hazırlık yapanların duvarlara kimyasal içerikli yapıştırıcı kullanarak elyaf yapıştırdığını gördü.

Duruma tepki gösteren dernek üyelerinin ihbarının ardından alana jandarma ekipleri geldi.

Reklam firmasınca yapılan çalışma, jandarma tarafından durduruldu.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kaya oyma yapının duvarlarına kimyasal içerikli madde kullanarak elyaf yapıştırdıkları tespit edilen firmaya para cezası kesilerek, gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Alanda uzman ekiplerce gerekli temizlik çalışmasının da yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu alan, bugün sabah saatlerinde Kapadokya Alan Başkanlığı ile Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Yapıya zarar veren firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki bu değerli alanın korunması adına gerekli tüm önlemler alınmış olup, Göreme Vadisi'nin bu tür olumsuz eylemlerden korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken tüm çalışmalar takip edilecektir."​​​​​​​

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