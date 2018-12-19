İstanbul Esenyurt Belediyesi ekipleri, 3 gün boyunca bir mağazanın reklam tabelası içinde mahsur kalan kediyi kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bir mağazanın reklam tabelası içinde mahsur kalan kedinin durumunu gören vatandaşlar, belediyeyi arayarak hayvanın kurtarılmasını talep etti.



Mağazaya gelen belediye ekipleri, tabelanın aydınlatma lambasını sökerek, buraya kedi için yaş mama bıraktı. Mamanın kokusunu alan kedi, aydınlatma lambasının boşluğuna gelerek mama yemeye başladı. Ekipler, açtıkları lamba boşluğundan çıkardıkları kediyi, sakinleştirdikten sonra Veteriner işleri Müdürlüğüne bağlı Modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli Mehmet Umur Kara, gerekli muayenesi yapılacak kediye güvenli bir yuva bulmak istediklerini, ancak sahiplenecek kimse bulunmazsa kedinin doğal ortamına bırakılacağını kaydetti.