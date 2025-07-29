Rekor hasat başladı: Çiftçinin yüzü güldü

Erzincan’da hububat hasadı başladı. Kentte biçerdöverler tarlalara girerek buğday ve arpa hasadına başladı. Erzincanlı çiftçilerin bu yılki beklentisi de oldukça yüksek.



Üreticilerin bir yıllık emeğin karşılığını almaya başladığını ifade eden Ufuk Çalışkan, "Erzincan bu sene hem buğdayda hem arpada hem de yem bitkilerinde Türkiye'nin yüzünü güldürecek" dedi.



Çiftçilerin iklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadele ettiğini ifade eden Çalışkan, "Tüm zorluklara, iklim değişikliklerine, kuraklığa ve soğuk vurmalarına karşı, çiftçimiz canla başla çalışarak bugünkü hasat durumuna ulaştı. Şu anda arpa hasadı ve arkasından buğday hasatları da başladı ve verimimiz gayet iyi. Bu hasadımız inşallah bereketli olur. Görünüşe göre verimimiz iyi. Bazı yörelerde, tarla bazında farklılıklar olsa da genel olarak baktığımızda Erzincan, bu sene buğday ve arpa hasadında diğer illerimize göre çok daha iyi durumda ve verimimiz oldukça yüksek. İnşallah çiftçimizin emekleri boşa çıkmaz" ifadelerini kullandı.