İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan 06 BCD 99 plakalı TIR'ın dorsesinde 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



TIR'da yakalanan H.Ç, R.Y. ve S.Y'nin yanı sıra bu kişilere uyuşturucuyu teslim ettikleri iddiasıyla Van'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirilen C.B. ve C.B. ile hem TIR'ın hem de Van'da vergi rekortmeni olan bir tavukçuluk şirketinin sahibi olan A.E. Erzincan Adliyesine sevk edildi.



R.Y. ve S.Y. ile C.B. ve C.B. tutuklandı. İş adamı A.E. ile H.Ç. ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.



OLAY



Erzincan polisi, 4 gün önce Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu 06 BCD 99 plakalı TIR'ın dorsesinde, "Belçika kurdu" cinsi narkotik dedektör köpeği "Odin"in tepki vermesi üzerine arama yapmıştı.



Van'dan İstanbul'a giden TIR'ın dorsesindeki aramada, hayvan yağlarına sarılı halde 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti. Bu miktar Cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olmuştu. "Odin" de hassas burunlar arasında tek operasyonda en fazla eroin yakalatan köpek olarak tarihe geçmişti.