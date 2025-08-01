Rekor "Taşkın Kral"ın
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bursa Karacabey tesisinde yetiştirilen 68 yarış tayını ihaleyle sattı. 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildi.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen ve ilk defa e-satış uygulamasının kullanıldığı ihalede, 68 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satıldı.
İhalede "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alındı.
Bu tayı, "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi tay ve "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay takip etti.
Satışa çıkan 68 tayda 45 milyon 485 bin lira gelir elde ettiği açıklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İhale
- At Yarışları
- Tigem