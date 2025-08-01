Rekor "Taşkın Kral"ın

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen ve ilk defa e-satış uygulamasının kullanıldığı ihalede, 68 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satıldı.

İhalede "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alındı.



Bu tayı, "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi tay ve "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay takip etti.



Satışa çıkan 68 tayda 45 milyon 485 bin lira gelir elde ettiği açıklandı.