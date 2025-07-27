Rekor üstüne rekor
Afrika sıcakları tüm Avrupa'yı olduğu gibi Türkiye'yi de kavurmaya devam ediyor. Dün 27 il 40 derecenin üzerini gördü, en yüksek sıcaklık 48.9 dereceyle Cizre'de ölçüldü.
Hafta boyunca aşırı sıcakların hakim olduğu yurt genelinde termometreler dün de mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerini gösterdi.
Sıcaklıklar Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Gaziantep, Batman, Kilis, Antalya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Muğla, Adana, Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, Manisa, Eskişehir, Elazığ, Edirne, Malatya, Balıkesir, Bingöl, Hatay, Mersin ve Tunceli'de gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.
Bu 27 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 48.9 derece aralığında seyretti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre dün en sıcak bölge ise 48.9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi oldu.
Sıcaklıklar, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 48.7 derece, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 48.5 derece ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 48.3 derece olarak ölçüldü.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 39°. 29 Temmuz 2025 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 38°. 30 Temmuz 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
39/
24
Yarın
39/
24
Salı
38/
23
Çarşamba
33/
22
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Aşırı Sıcak
- Hava Durumu