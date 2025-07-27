Rekor üstüne rekor

Hafta boyunca aşırı sıcakların hakim olduğu yurt genelinde termometreler dün de mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerini gösterdi.

Sıcaklıklar Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Gaziantep, Batman, Kilis, Antalya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Muğla, Adana, Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, Manisa, Eskişehir, Elazığ, Edirne, Malatya, Balıkesir, Bingöl, Hatay, Mersin ve Tunceli'de gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.



Bu 27 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 48.9 derece aralığında seyretti.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre dün en sıcak bölge ise 48.9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi oldu.



Sıcaklıklar, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 48.7 derece, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 48.5 derece ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 48.3 derece olarak ölçüldü.