Rektör Özkan: Asiye'nin ağıza giden sinirlerinde tahribat var

Gaziantep'te 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı.

Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı.

Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



Asiye'nin serviste tedavisinin devam ettiğini söyleyen Özkan, anne ve babasıyla beraber kaldığını, ağız yoluyla beslendiğini söyledi.

“ENFEKSİYON RİSKİ DEVAM EDİYOR”



Asiye'nin genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Yaptığımız ilk ameliyatın amacı; aslında dokuları kurtarmak ve daha hayati organlarını korumaktı. Şu an bunu sağladık. Enfeksiyon riski devam ediyor. Çok ciddi enfeksiyonu yok ama olma ihtimali var. Enfeksiyon riski gerilerse bundan sonraki süreçte başka ameliyatlar onu bekliyor" dedi.

“10 GÜN İÇERİSİNDE İKİNCİ AMELİYAT YAPILABİLİR”



Prof. Dr. Özkan "Asiye'nin kafasında saçlı doku yok. Bunu onarmaya çalışacağız ama öncesinde maalesef köpekler hem çene kemiğini hem de yüz sinirlerine tahribat vermiş. Öncelikli tamir edilmesi gereken yüz sinirleri. Gözü korumamız, ağzının simetrisini sağlamamız gerekiyor, bu da yüz sinirleriyle oluyor. Bunu onarmamız gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse 10 gün içerisinde ikinci bir ameliyat yapılabilir" diye konuştu.

“AĞIZA GİDEN SİNİRLERDE TAHRİBAT VAR”



Asiye'nin yüz felci ve işitme kaybı riski olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Ağıza dal veren sinirlerde tahribat var. 1-2 gün içerisinde daha netleşecek ama hissiyat bu yönde. Ağız köşesinin simetrisini sağlamak anlamında ameliyat yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

KULAĞINDA DA TAHRİBAT VAR



Prof. Dr. Özkan, Asiye'nin kulağının koptuğu söylentileri için de, kulağında tahribat olduğunu ancak şuan için iyi olduğunu belirtti.



Asiye'ye yapılacak ameliyat yöntemleri hakkında bilgi veren Özkan "Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz, beklememiz gerekiyor. Yüz sinirleri için sinir yaması gerekecek. Sinir yamasıyla eğer arada defekt varsa onarmamız gerekecek" dedi.

"GENEL DURUMU İYİ, SIKINTISI YOK"



Özkan "Asiye'nin anne ve babasıyla olması onun için yeterli. Biliyorsunuz çok küçük. Yabancılardan hoşlanmadığı bir dönemde ama genel durumu iyi. Anne ve babasıyla birlikte olmaktan mutlu. Herhangi bir sıkıntısı yok" diye konuştu.