Rektör Özkan: Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Antalya’da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından öğrencilerin yaptığı gösterileri hatırlatarak "Antalya'da Akdeniz Üniversitelilerle ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak Akdeniz Üniversitesi'nin gurur duyulacak gençlerinin yanında bir de utanç duyulacak rektörü var. Akdeniz Üniversitesi'nin göbeğinden saraya bağlı rektörü, bu pırıl pırıl genç kardeşlerime mezuniyet töreni yaptırmadı. Korktu onlardan. Üzülmüşler" dedi.

10'dan geri sayımın ardından keplerini atan öğrencilerden birinin kepini başına takan Özgür Özel, "Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü, işine gelene fahri doktora veriyor, işine gelene alkışlatıyor. Kendi diploması olmayan biri, hem öğrencilerimizin dilinden anlamayan, onların ruhunu bilmeyen, onların coşkusuna ortak olamayan bir rektör atamış. O rektör de mezuniyetlerini iptal etmiş" diye konuştu.



MEZUNİYET TÖRENİNDE CEVAP VERDİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bugün Manavgat Turizm Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Özkan burada yaptığı konuşmada, "Sayın Özgür Özel, dün Antalya'da bir miting düzenledi. Ancak talihsiz bir açıklamada bulundu. Bu açıklaması doğru değildi ve hakaretler içeriyordu" dedi.

"BU ÇOK KIRICIYDI"

Süreçle ilgili öncesinden CHP'li milletvekillerine de bilgilendirme yaptığını anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Biz mezuniyet törenlerimizi iptal etmedik yapıyoruz, hem de en şık ve en güzel şekilde. Ama sanki ben bunu hiç anlatmamışım gibi. Dün Özgür Özel mitingde ağzına geleni söyledi. Hem benim adıma hem Akdeniz Üniversitesi adına. Bu gerçekten çok kırıcıydı" diye konuştu.