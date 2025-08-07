Rektörden şaşırtan hesaplama

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) dereceyle mezun olan öğrenciler için düzenlenen ödül töreninde, üniversitenin kurucusu İzzet Baysal Vakfı’nın (İBV) Başkanvekili Fatih Yamaner, İzzet Baysal’ın en büyük hayalinin kurduğu üniversitenin Türkiye’nin en iyi ilk 10- 15 üniversitesi arasında olması olduğunu söyledi.

"HEDEFE NE KADAR YAKINIZ, NE KADAR UZAĞIZ?"



Yamaner, üniversitenin sıralaması hakkında, “Kurucumuz İzzet Baysal’ın en büyük hayallerinden birisi, devletine karşılıksız armağan ettiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni, ülkesinin ilk 15-20 üniversitesi arasında görmektir. Bu hedefe ne kadar yakınız, ne kadar uzağız? Bu hepimizin kendisine sorması gereken bir sorudur” diye konuştu.



"DEMEK Kİ BEN BU VAZİFEYİ YERİNE GETİRMİŞİM"



Daha sonra kürsüye çıkan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise yaptığı hesaplamayla programa katılanları şaşırttı. Alişarlı, İzzet Baysal’ın hayalindeki hedefi tutturduğunu belirterek, “İzzet Baysal’ın üniversiteyle ilgili bir vasiyeti hatırlatıldı. ‘Kurulduğunda ilk 15’te olmasını arzu ediyordu’ dedi. Şu an 210 üniversite var. Biz ulusal sıralamada 39’uncuyuz. 210’u yarıya bölersen 105 yapar, 39’u ya da 40’ı yarıya bölersem 20 yapar. 205’i yarıya bölersek 50’nin üzerinde yapar. 20’yi de yarı yaparsan 10 yapar. Demek ki ben bu vazifeyi yerine getirmişim. Bunu bildirmek isterim. Teşekkür ediyorum bu hatırlatma için” diye konuştu.