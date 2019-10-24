'Resepsiyon' gitti 'kabul töreni' geldi (Yönetmelik değişti)

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı için kullanılan "resepsiyon" ifadesi "kabul töreni" ifadesiyle değiştirildi.



Yönetmelikteki değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir" ifadesi, "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir" haline getirildi.

Öte yandan, yönetmeliğin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasının "Başkent dışında Cumhuriyet Bayramı törenleri" başlıklı (b) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir" ifadesi yerine, "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir" ifadesi getirildi.



Yönetmeliğin 7. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi "Zafer Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.", (b) bendinin (6) numaralı alt bendi de "Zafer Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir" şeklinde değiştirildi.