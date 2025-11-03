Resim öğretmeni Onur'un sır ölümü: Cesedin kimliği DNA testiyle netleşti

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin pencere kenarına uzattığı merdivenle eve giren polis, Onur Doker'i yerde hareketsiz halde buldu.

Antalya'da bulunan cesedin kime ait olduğu, yapılan DNA testi ile belirlendi.

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Döker'in annesinden DNA örneği alındı. Acılı anne kurum önünde oğlunun arkasından feryat etti.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Yoğun koku nedeniyle ekipler dışarı çıkmak zorunda kaldı.

Çağrılan çilingir tarafından evin kapısı açılırken, Doker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması nedeniyle olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği ve suç ve araştırma ekipleri de inceleme yaptı.

"ATLI-YEDİ GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ"

Ekiplerin çalışmasını dışarıda izleyen Fatma Bektaş, yakınlarıyla telefonla görüşürken, "Onur altı-yedi gün önce ölmüş. Ben polisi gönderirdim. Neden beni göndermediniz, beni yaktınız. Ocağım yandı. Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti." diyerek feryat etti.

DNA TESTİ YAPILDI

Onur Doker'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenazeyi almak için morga giden Bektaş'tan, ceset çürüdüğü için DNA örneği alındı.

Bugün sabah saatlerinde tekrar morga gelen Fatma Bektaş, işlemlerin ardından oğlunun cenazesini aldı.

Cenaze defnedilmek üzere Kayseri'ye götürüldü.

Onur Doker'in resim öğretmeni olduğu, Kayseri'ye ataması yapılmasına rağmen görevine gitmediği öğrenildi.