Resmi Gazete kararları. 13 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de neler var?
13.10.2026 08:39
13 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 13 Ekim 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Günün öne çıkan kararları arasında elektrikli skuter işletmecilerine yönelik uygulanacak yaptırımlar yer alıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi 'nin 13 Ekim 2026 Salı tarihli ve 33399 sayılı yeni sayısı yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Günün öne çıkan kararları arasında şehir içi ulaşımın vazgeçilmezi haline gelen elektrikli skuter (e-skuter) işletmecilerine yönelik uygulanacak kademeli yaptırımlar, üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) sınai üretim tesisi kurma yetkisi tanınması, Taşıma İşleri Organizatörlüğü ile demiryolu tehlikeli madde taşımacılığı ceza standartlarındaki kapsamlı güncellemeler yer aldı. İşte 13 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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