Resmi Gazete'de bugün (1 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 1 Ağustos 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Ağustos 2025 tarihli ve 32973 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (1 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10154)

– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 10155, 10156, 10157, 10158, 10159, 10160, 10161, 10162, 10163)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

– Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2025/298)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

– Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2025/299)

ATAMA KARARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/297)

YÖNETMELİKLER

– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/18)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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