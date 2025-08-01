Resmi Gazete'de bugün (1 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10154)



– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 10155, 10156, 10157, 10158, 10159, 10160, 10161, 10162, 10163)



YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI



– Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2025/298)



YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI



– Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2025/299)



ATAMA KARARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/297)



YÖNETMELİKLER



– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/18)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri