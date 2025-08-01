Resmi Gazete'de bugün (1 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 1 Ağustos 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Ağustos 2025 tarihli ve 32973 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10154)
– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 10155, 10156, 10157, 10158, 10159, 10160, 10161, 10162, 10163)
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
– Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2025/298)
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI
– Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2025/299)
ATAMA KARARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/297)
YÖNETMELİKLER
– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/18)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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