Resmi Gazete'de bugün (1 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
01.12.2025 08:02
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazete'de 1 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Aralık 2025 tarihli ve 33094 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– 2025 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
– 2025 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
– 2025 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
– 2025 Yılı Ekim Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/151, K: 2025/107 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2025/116, K: 2025/128 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2024/51, K: 2025/138 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2023/8, K: 2025/140 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2025/148, K: 2025/141 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2024/148, K: 2025/148 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2024/24, K: 2025/164 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2025 Tarihli ve 2021/41848 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2025 Tarihli ve 2021/47924 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2025 Tarihli ve 2021/2544 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2025 Tarihli ve 2019/42903 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/2/2025 Tarihli ve 2022/3121 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 5/2/2025 Tarihli ve 2019/30936 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 5/2/2025 Tarihli ve 2021/27339 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 5/2/2025 Tarihli ve 2021/47090 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/3/2025 Tarihli ve 2022/11809 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2025 Tarihli ve 2021/14392 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2025 Tarihli ve 2021/20151 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2025 Tarihli ve 2021/2576 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2025 Tarihli ve 2021/23374 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri