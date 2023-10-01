Resmi Gazete'de bugün (1 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 1 Ekim 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Ekim 2023 tarihli ve 32326 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (1 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğ

– Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

– Yüksek Seçim Kurulunun 28/09/2023 Tarihli ve 2023/1429 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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