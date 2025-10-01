Resmi Gazete'de bugün (1 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 1 Ekim 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Ekim 2025 tarihli ve 33034 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04/09/2025 Tarihli ve 2025/1572 Sayılı Kararı

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35834] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2020/33666 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2020/36454 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2025 Tarihli ve 2019/37389 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/2/2025 Tarihli ve 2021/22139 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

