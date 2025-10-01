Resmi Gazete'de bugün (1 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 1 Ekim 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Ekim 2025 tarihli ve 33034 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04/09/2025 Tarihli ve 2025/1572 Sayılı Kararı
– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35834] Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2020/33666 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2020/36454 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2025 Tarihli ve 2019/37389 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/2/2025 Tarihli ve 2021/22139 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
