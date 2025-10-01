Resmi Gazete'de bugün (1 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



KURUL KARARLARI



– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04/09/2025 Tarihli ve 2025/1572 Sayılı Kararı



– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35834] Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2020/33666 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2020/36454 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2025 Tarihli ve 2019/37389 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 4/2/2025 Tarihli ve 2021/22139 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri



