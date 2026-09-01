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Resmi Gazete'de bugün (1 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)

01.09.2026 08:13

Resmi Gazete'de bugün (1 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

1 Eylül Resmi Gazete kararları

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 1 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Eylül 2026 tarihli ve 33357 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

 

– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri