Resmi Gazete'de bugün (1 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 1 Haziran 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Haziran 2025 tarihli ve 32915 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9925)
– Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9926)
– 154 kV Harput TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9927)
– 154/33 kV Kırıkhan Transformatör Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9928)
– 154 kV Sincik-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9929)
– Konya İli, Selçuklu İlçesi, Feritpaşa, Musalla Bağları ve Işık Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması ile 3/10/2016 Tarihli ve 2016/9341 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9930)
– Antalya İli, Demre İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kekova-Üçağız 2. Etap Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9931)
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9932)
– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 9933, 9934, 9935, 9936, 9937)
– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 9938)
YÖNETMELİK
– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ANA STATÜLER
– Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Ragbi Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsü
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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