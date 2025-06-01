Resmi Gazete'de bugün (1 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9925)



– Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9926)



– 154 kV Harput TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9927)



– 154/33 kV Kırıkhan Transformatör Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9928)



– 154 kV Sincik-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9929)



– Konya İli, Selçuklu İlçesi, Feritpaşa, Musalla Bağları ve Işık Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması ile 3/10/2016 Tarihli ve 2016/9341 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9930)



– Antalya İli, Demre İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kekova-Üçağız 2. Etap Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9931)



– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9932)



– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 9933, 9934, 9935, 9936, 9937)



– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 9938)



YÖNETMELİK



– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



ANA STATÜLER



– Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Ragbi Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsü



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri