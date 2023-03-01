Resmi Gazete'de bugün (1 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)
– 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2023 Tarihli ve 11682 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihli ve 2019/14623 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihli ve 2019/41772 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihli ve 2020/15593 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/37354 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/41608 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
DANIŞTAY KARARI
– Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri