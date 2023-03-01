Resmi Gazete'de bugün (1 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 1 Mart 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Mart 2023 tarihli ve 32119 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (1 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)

– 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2023 Tarihli ve 11682 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihli ve 2019/14623 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihli ve 2019/41772 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihli ve 2020/15593 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/37354 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/41608 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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