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Resmi Gazete'de bugün (1 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 1 Mart 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Mart 2025 tarihli ve 32828 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (1 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)

YÖNETMELİK

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/6)

– Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/10)

KARARLAR

– Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 45, 46)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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