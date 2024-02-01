Resmi Gazete'de bugün (1 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 1 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Şubat 2024 tarihli ve 32447 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (1 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

– Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/4)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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