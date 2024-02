Resmi Gazete'de bugün (1 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik



– Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/4)



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri