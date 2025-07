Resmi Gazete'de bugün (1 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



KANUN



7551 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– 7452 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeni Yapıların Bulunduğu Parsellerin Maliki Olan Gerçek veya Tüzel Kişilere Hibe ve Yapım Kredisi Verilmesine İlişkin 5/10/2023 Tarihli ve 7700 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10019)



– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10020)



– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10021)



– 154/33 kV Hanönü Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10022)



– 400 kV Saros Havza Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10023)



– 154 kV Armutçuk RES TM-Şapdağı RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10024)



– Bazı Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Bazı Yüksekokul ve Fakültelerin Kapatılması, Bazı Enstitü ve Fakültelerin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10025)



YÖNETMELİKLER



– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10026)



– Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği



ANA STATÜLER



– Türkiye Atıcılık Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü



– Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Ana Statüsü



TEBLİĞLER



– Damızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/22)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/23)



– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2025/6)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 20/11/2024 Tarihli ve 2022/100176 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 28/11/2024 Tarihli ve 2020/37553 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 28/11/2024 Tarihli ve 2020/39775 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri