Resmi Gazete'de bugün (1 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 1 Temmuz 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Temmuz 2025 tarihli ve 32943 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7551 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
– 7452 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeni Yapıların Bulunduğu Parsellerin Maliki Olan Gerçek veya Tüzel Kişilere Hibe ve Yapım Kredisi Verilmesine İlişkin 5/10/2023 Tarihli ve 7700 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10019)
– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10020)
– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10021)
– 154/33 kV Hanönü Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10022)
– 400 kV Saros Havza Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10023)
– 154 kV Armutçuk RES TM-Şapdağı RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10024)
– Bazı Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Bazı Yüksekokul ve Fakültelerin Kapatılması, Bazı Enstitü ve Fakültelerin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10025)
YÖNETMELİKLER
– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10026)
– Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği
ANA STATÜLER
– Türkiye Atıcılık Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Ana Statüsü
TEBLİĞLER
– Damızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/22)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/23)
– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2025/6)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 20/11/2024 Tarihli ve 2022/100176 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 28/11/2024 Tarihli ve 2020/37553 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 28/11/2024 Tarihli ve 2020/39775 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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