Resmi Gazete'de bugün (10 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR



– Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8791)



– Seyhan ve Ceyhan Nehirleri Havza Rehabilitasyon Projesine İlişkin Olarak Fransız Kalkınma Ajansı ile İmzalanan Hibe Anlaşması



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 18 Temmuz 2024 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8792)



– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kuveyt Mali İstihbarat Birimi (KwFIU) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8793)



– Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8794)



– Hakkari İli Derecik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8795)



– Siirt İli, Pervari İlçesi, Erkent ve Doğanca Köylerinin Aynı İlin Eruh İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8796)



– Çorum İli, Alaca İlçesinde Bulunan Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8797)



– Çanakkale İli, Gelibolu İlçesinde Bulunan İsmi Belirtilen Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8798)



– İstanbul İli, Şile İlçesinde Ömerli Barajının Yapımından Etkilenen Esenceli Mahallesinde Halen Yaşayan Ailelerin İskânı Amacıyla Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8799)



– İstanbul İli, Şile İlçesinde Darlık Barajının Yapımından Etkilenen Darlık Mahallesinde Halen Yaşayan Ailelerin İskânı Amacıyla Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8800)



– 154 kV R3-Yozgat-1 RES TM-Çekerek Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8801)



– Hacıhıdırlar RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Aydın İlinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8802)



– Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi Kapsamında Edirne İli, Merkez İlçe, Kemal Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8803)



– Uşak-Banaz Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesinin İmar ve Parselasyon Planlarının Onaylanarak Alt Yapı İnşaatlarına Başlanabilmesi ve Bölgenin Kuruluşu ile İlgili İş ve İşlemlerin Bir An Önce Tamamlanarak Jeotermal Seracılık Faaliyetinin Hayata Geçirilebilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Uşak Valiliği Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8804)



– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8805)



– 154 kV Hassa-Hasanbeyli RES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8806)



– Dağpazarı RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Mersin İlinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgisi Yer Alan Taşınmazın, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8807)



– 400 kV Çetin HES-Silopi TES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda, Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salının Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8808)



– Denizli İlinde Kurulucak Karaismailler Regülatörü ve HES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8809)



– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8810, 8811, 8812, 8813)



ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/259, 260, 261, 262, 263, 264)



YÖNETMELİKLER



– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



GENELGE



– Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile İlgili 2024/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2024 Tarihli ve 12806 Sayılı Kararı



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2024 Tarihli ve 12807 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri