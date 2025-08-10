Resmi Gazete'de bugün (10 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 10 Ağustos 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Ağustos 2025 tarihli ve 32982 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Bursa Uludağ Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/08/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/34546] Sayılı Kararı
– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/08/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[/34549] Sayılı Kararı
– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/08/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[/34565] Sayılı Kararı
– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/08/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[/34566] Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
