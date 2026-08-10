Resmi Gazete'de bugün (10 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)
10.08.2026 08:23
10 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 10 Ağustos 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Ağustos 2026 tarihli ve 33336 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Selçuk Üniversitesi Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Selçuk Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Selçuk Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlaç Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Yeditepe Üniversitesi Öğrenme, Öğretme ve Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/272, K: 2026/80 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/6/2026 Tarihli ve E: 2025/216, K: 2026/128 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/6/2026 Tarihli ve E: 2026/32, K: 2026/129 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2026 Tarihli ve 2021/48905 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri