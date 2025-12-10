Resmi Gazete'de bugün (10 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 10 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Aralık 2025 tarihli ve 33103 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.