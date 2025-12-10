Resmi Gazete'de bugün (10 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
10.12.2025 08:13
Resmi Gazete'de 10 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Aralık 2025 tarihli ve 33103 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
– Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Millî Savunma Üniversitesi Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
– Yüzer Güneş Enerji Santralleri Kurulmasında Su Yüzeyi Kullanımına ve Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2024/116, K: 2025/151 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/59 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/60 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/61 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/62 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/63 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/96 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/64 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri