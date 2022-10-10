Resmi Gazete'de bugün (10 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 10 Ekim 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Ekim 2022 tarihli ve 31979 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (10 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

'de bugün: 10 Ekim 2022

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/16)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/22)

KARAR

– Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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