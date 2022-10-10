Resmi Gazete'de bugün (10 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün: 10 Ekim 2022
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/16)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/22)
KARAR
– Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri