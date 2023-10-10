Resmi Gazete'de bugün (10 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 10 Ekim 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Ekim 2023 tarihli ve 32335 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (10 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/27)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/28)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2019/111, K: 2023/63 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/7/2023 Tarihli ve 2023/18536 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2019/5680 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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