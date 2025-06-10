Resmi Gazete'de bugün (10 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



ANA STATÜLER



–– Türkiye Kaykay Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Sutopu Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARI



–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri