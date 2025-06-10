Resmi Gazete'de bugün (10 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 5 Haziran 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Haziran 2025 tarihli ve 32922 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
ANA STATÜLER
–– Türkiye Kaykay Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Sutopu Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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