Resmi Gazete'de bugün (10 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
10.06.2026 08:07
10 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 10 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Haziran 2026 tarihli ve 33276 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı
YÖNETMELİKLER
– Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri