Resmi Gazete'de bugün (10 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)

10.11.2025 07:57

Resmi Gazete'de 10 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

– Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

– Yalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2025/133, K: 2025/159 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

