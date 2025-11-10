Resmi Gazete'de bugün (10 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)
10.11.2025 07:57
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazete'de 10 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Yalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2025/133, K: 2025/159 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri