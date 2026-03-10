Resmi Gazete'de bugün (10 Mart 2026 Resmi Gazete kararları)
10 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 10 Mart 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Mart 2026 tarihli ve 33192 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 100)
İLKE KARARI
– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 26/02/2026 Tarihli ve 4032 Sayılı İlke Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2024/133, K: 2025/233 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/35, K: 2025/239 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/89, K: 2025/243 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/103, K: 2025/250 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/189, K: 2025/259 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
