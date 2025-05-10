Resmi Gazete'de bugün (10 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164)



YÖNETMELİKLER



– Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik



– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkân Sağlamasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkânın İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



GENELGELER



– 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile İlgili 2025/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi



– Genel Tarım Sayımı ile İlgili 2025/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi



KURUL KARARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/05/2025 Tarihli ve 13500 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri