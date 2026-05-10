Resmi Gazete'de bugün (10 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları)

10.05.2026 08:30
Resmi Gazete'de 10 Mayıs 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Mayıs 2026 tarihli ve 33249 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2026/3)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/9)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/4)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/5)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri