Resmi Gazete'de bugün (10 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar



– Turk Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/72 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/73 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/74 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/75 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/76 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/77 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/78 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/79 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/80 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/81 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2019/35817 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2021/12621 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2021/50114 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2022/21079 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 3/10/2024 Tarihli ve 2022/55507 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2021/263 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri