Resmi Gazete'de bugün (10 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
10.02.2026 08:19
Resmi Gazete'de 10 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Şubat 2026 tarihli ve 33164 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– 2025 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
– 2025 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
– 2025 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
– 2025 Yılı Aralık Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
– 2025 Yılı Aralık Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri