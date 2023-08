Resmi Gazete'de bugün (11 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/381, 382, 383, 384)



YÖNETMELİK



– Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetim ve Yerinde İncelemeler Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– Konkordato Gider Avansı Tarifesi



– İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 24)



– Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/27)



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar



DÜZELTME: 9/8/2023 Tarihli ve 151 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İlgili



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri