Resmi Gazete'de bugün (11 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 11 Ağustos 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Ağustos 2025 tarihli ve 32983 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Atılım Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2024/142, K: 2025/97 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/134, K: 2025/114 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/171, K: 2025/118 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/8, K: 2025/125 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/192, K: 2025/126 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
